Подозреваемый в убийстве 21-летней жительницы Прикамья оказался подростком Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

По подозрению в убийстве 21-летней жительницы п. Яйва задержан несовершеннолетний житель Александровского муниципального округа 2008 г.р., об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ведомстве рассказали, что 23 апреля в лесном массиве п. Яйва было найдено тело ранее без вести пропавшей женщины 2002 г.р., с телесными повреждениями, которые указывали на криминальный характер смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Известно, что задержанный — подросток — ранее не был судим. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства молодого человека оперативники провели обыск, были изъяты «предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела».

Напомним, молодая мать пропала 20 апреля в п. Яйва. Во вторник тело девушки было найдено в лесной канаве. По словам мужа молодой женщины, она была задушена. На руках жертвы были синяки, она была без одежды.

Вечером 23 апреля муж погибшей сообщил, что найден подозреваемый по делу об убийстве. Однако кто именно был задержан, он не знал.

Ранее поисковые отряды распространили информацию, что в Яйве пропала 21-летняя девушка, которая отправилась накопать червей для рыбалки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.