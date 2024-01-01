Задержан подозреваемый в убийстве пропавшей 21-летней жительницы Пермского края Девушку искали три дня Поделиться Твитнуть

Ориентировки о поиске жительницы Яйвы сняты. Женщина найдена мёртвой

Подозреваемый в убийстве 21-летней девушки, пропавшей в Пермском крае, найден, сообщил perm.aif.ru супруг погибшей.

Молодая мать пропала 20 апреля в п. Яйва. Поиски продолжались три дня. Во вторник тело девушки было найдено в лесной канаве. По словам мужа молодой женщины, она была задушена. На руках жертвы были синяки, она была без одежды.

Вечером 23 апреля муж погибшей сообщил, что найден подозреваемый по делу об убийстве.

«Его нашли. Он уже дал объяснения. Мы не знаем, кто был задержан. Они не хотят говорить. Но мы знаем, что он признался», — пояснил мужчина.

Ранее поисковые отряды распространили информацию, что в Яйве пропала 21-летняя девушка, которая отправилась накопать червей для рыбалки.

Напомним, ранее в Пермском крае несколько дней искали пропавшую при загадочных обстоятельствах женщину. 18 апреля она позвонила в домофон подъезда, но в квартиру не поднялась, а развернулась и ушла в неизвестном направлении. Её нашли живой только 21 апреля.

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