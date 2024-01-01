Подозреваемый подросток и убитая 21-летняя жительница Прикамья были знакомы Жертва также подверглась сексуальному насилию Поделиться Твитнуть

Ориентировки о поиске жительницы Яйвы сняты. Женщина найдена мёртвой

Подозреваемый в расправе 15-летний подросток и 21-летняя молодая мать из п. Яйва Пермского края были знакомы. Об этом сайту NEWS.ru рассказала подруга убитой женщины. Поэтому собеседница издания не исключила, что жертва могла пойти с молодым человеком в лес добровольно.

По данным издания, перед убийством девушку изнасиловали. Во время допроса задержанный дал признательные показания, однако он не смог объяснить мотив преступления, сославшись на то, что в момент его совершения был пьян, пишет NEWS.ru.

Напомним, 20 апреля жительница п. Яйва вместе с полуторогодовалой дочкой пришла в гости к своим родителям. Там отец попросил её сходить в лес и накопать червей для рыбалки. Девушка оставила ребёнка со своей мамой, взяла стеклянную банку для червяков и ушла. Пострадавшую нашли только через трое суток в лесу, без одежды и со следами удушья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 23 апреля был задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый молодой человек 2008 г.р. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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