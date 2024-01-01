Суд ужесточил наказание бывшему вице-премьеру Прикамья
Елене Лопаевой запрещено занимать определённые должности в течение одного года
В ходе заседания Лопаевой было предоставлено последнее слово. В нём она подчеркнула, что всегда была патриотом своей страны и даже в СИЗО голосовала за «нашего президента». Елена Лопаева отметила, что хочет работать и дальше на благо общества и государства, но на свободе. Также она ссылалась на наличие несовершеннолетнего ребёнка и больной матери, которой требуется уход.
Заслушав последнее слово экс-чиновницы, состав судей удалился в совещательную комнату.
В итоге Пермский краевой суд принял решение оставить жалобу Лопаевой без удовлетворения. При этом приговор Ленинского райсуда решено изменить, а именно назначить виновной дополнительное наказание в виде запрета занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных функций, в органах местного самоуправления в течение одного года.
Адвокаты Елены Лопаевой заявили, что считают решение апелляции несправедливым и незаконным. Они намерены его оспорить.
Второй обвиняемой по делу была Елена Найданова, однако уже после начала процесса она скрылась. Её объявили в розыск.
Благотворительный фонд «Содействие — XXI век» был создан в Прикамье в 2010 году. Взамен на налоговые льготы крупные компании перечисляли в него средства на культурные проекты. По версии следствия, часть денег обналичивалась через фиктивные договоры. Елену Лопаеву обвинили в том, что она похитила 68 млн руб.
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