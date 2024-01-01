Суд ужесточил наказание бывшему вице-премьеру Прикамья Елене Лопаевой запрещено занимать определённые должности в течение одного года Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Пермский краевой суд сегодня, 25 апреля, продолжил рассмотрение апелляционной жалобы бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой. Ранее Ленинский районный суд приговорил чиновницу к четырём годам лишения свободы за хищения, и сейчас она пытается оспорить приговор. Рассмотрение апелляции в составе трёх судей началось 18 апреля.

В ходе заседания Лопаевой было предоставлено последнее слово. В нём она подчеркнула, что всегда была патриотом своей страны и даже в СИЗО голосовала за «нашего президента». Елена Лопаева отметила, что хочет работать и дальше на благо общества и государства, но на свободе. Также она ссылалась на наличие несовершеннолетнего ребёнка и больной матери, которой требуется уход.

Заслушав последнее слово экс-чиновницы, состав судей удалился в совещательную комнату.

В итоге Пермский краевой суд принял решение оставить жалобу Лопаевой без удовлетворения. При этом приговор Ленинского райсуда решено изменить, а именно назначить виновной дополнительное наказание в виде запрета занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных функций, в органах местного самоуправления в течение одного года.

Адвокаты Елены Лопаевой заявили, что считают решение апелляции несправедливым и незаконным. Они намерены его оспорить.

Напомним, 31 января 2024 года Ленинский районный суд Перми признал Елену Лопаеву виновной в хищениях из фонда «Содействие — XXI век» и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Её взяли под стражу прямо в зале суда. Гособвинение запрашивало для неё более строгое наказание — 6 лет лишения свободы, штраф 900 тыс. руб. и запрет занимать определённые должности в течение 2,5 лет.

Второй обвиняемой по делу была Елена Найданова, однако уже после начала процесса она скрылась. Её объявили в розыск.

Благотворительный фонд «Содействие — XXI век» был создан в Прикамье в 2010 году. Взамен на налоговые льготы крупные компании перечисляли в него средства на культурные проекты. По версии следствия, часть денег обналичивалась через фиктивные договоры. Елену Лопаеву обвинили в том, что она похитила 68 млн руб.

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