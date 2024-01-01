Рассмотрение жалобы на приговор бывшего вице-премьера Прикамья продолжится через неделю Елена Лопаева считает себя невиновной Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Пермский краевой суд 18 апреля начал рассмотрение апелляционной жалобы, поступившей от бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой. По решению Ленинского районного суда чиновницу приговорили к четырём годам лишения свободы за хищения. Она пытается оспорить приговор.

Жалобу Лопаевой в краевом суде рассматривает состав судей.

Экс-чиновница и её адвокат настаивают на отмене реального срока.

В прениях Елена Лопаева по видеосвязи из СИЗО завила, что назначенный ей приговор не соответствует фактическим обстоятельствам дела. В её полномочия не входило распоряжение имуществом и денежными средствами фонда «Содействие — XXI век». По мнению Лопаевой, лица, которые несут прямую ответственность, — это экс-директор фонда Елена Найданова и главбух учреждения.

Также на суде выступил учредитель фонда Всеволод Алфёров. Он заявил гражданский иск к Елене Лопаевой на 68 млн руб.

Решением судьи рассмотрение апелляции продолжится 25 апреля. Тогда Лопаевой будет предоставлено последнее слово.

Напомним, 31 января 2024 года Ленинский районный суд Перми признал Елену Лопаеву виновной в хищениях из фонда «Содействие — XXI век» и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Её взяли под стражу прямо в зале суда. Гособвинение запрашивало для неё более строгое наказание — 6 лет лишения свободы, штраф 900 тыс. руб. и запрет занимать определённые должности в течение 2,5 лет.

Вторая обвиняемая по делу Елена Найданова уже после начала процесса скрылась. Она объявлена в розыск.

Благотворительный фонд «Содействие — XXI век» был создан в Прикамье в 2010 году. Взамен на налоговые льготы крупные компании перечисляли в него средства на культурные проекты. По версии следствия, часть денег обналичивалась через фиктивные договоры. Елену Лопаеву обвинили в том, что она похитила 68 млн руб.

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