Пропавшего студента из Перми искали в Каме с помощью эхолота Поделиться Твитнуть

Константин Бадртдинов

ПГНИУ

Акватория и берега Камы были обследованы пермскими спасателями. Они искали двух пропавших: студента биологического факультета ПГНИУ Константина Бадртдинова и рыбака, пишет 59.ru.

Студент пропал в Перми 8 апреля: в 20.30 молодой человек вышел из дома на ул. Хабаровской. Позже его рюкзак был найден лежащим на берегу Камы.

Рыбак пропал 14 апреля в районе КамГЭС. Лодка перевернулась, и он упал в воду.

Специалисты службы спасения обследовали акваторию и берега Камы от КамГЭС до деревни Оборино в Кировском районе Перми и обратно на судне на воздушной подушке. Для поиска использовался эхолот. Поиски на реке результатов не дали.

Спасатели пояснили, что работы осложнялись порывистым ветром до 12 метров в секунду и очень низкой температурой воды. Кроме того, дно в некоторых местах было завалено мусором, что затрудняло работу с эхолотом. Поиски продолжаются.

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