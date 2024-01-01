В Дзержинском районе Перми нашли вещи пропавшего студента ПГНИУ Поиски молодого человека продолжаются Поделиться Твитнуть

Константин Бадртдинов

ПГНИУ

В Дзержинском районе Перми обнаружили рюкзак с вещами и телефон пропавшего студента биологического факультета ПГНИУ 19-летнего Константина Бадртдинова. Сам молодой человек не найден. Об этом пишет perm.kp.ru.

«Продолжаем просмотр камер видеонаблюдения, но пока зацепок нет, поиски продолжаются», — сообщила изданию мама студента Юлия Сергеевна. По её словам, никаких конфликтов и проблем в личной жизни у Константина не наблюдалось.

Напомним, молодой человек пропал 8 апреля. Около 20:30 он вышел из дома по ул. Хабаровской и исчез. После того как сын не вернулся ночевать, женщина обратилась за помощью в полицию и к волонтёрам. Ориентировки появились в социальных сетях на страницах поисковых отрядов и ПГНИУ.

Приметы студента: рост 180 см, русые волосы, голубые глаза, над губой родинка; молодой человек был одет в чёрные джинсы, тёмно-синюю толстовку, серое пальто с капюшоном, чёрные берцы.

Сообщить любую информацию о пропавшем можно по телефонам: 02, 102, 112; 8 (342) 241-36-40 — БРНС Перми; 8-912-880-41-60 — волонтёры; 8-991-809-77-99 — инфорг Юлия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.