В Перми на КамГЭС утонул рыбак Его тело пока не нашли Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба краевого министерства территориальной безопасности, вечером 14 апреля на Каме в районе КамГЭС перевернулась лодка с рыбаками. Один из них выплыл самостоятельно, а второй утонул.

«Тело погибшего не обнаружено, проводятся поисковые мероприятия», — отметили в ведомстве.

В связи с происшествием в краевом минтербезе рекомендует строго соблюдать правила безопасности при эксплуатации плавсредств, потому что нарушения могут привести к травмам и гибели. К тому же, с наступлением весны на водоёмах повышается риск гибели людей, которые выходят на тонкий лёд.

С 15 апреля по 15 июня на всех реках, озёрах и прудах Пермского края действует полный запрет на рыбалку. Такие ограничения власти ввели в связи с весенним нерестом.

В частности, на Воткинском водохранилище ограничение будет действовать с 1 мая по 10 июня, на Камском — с 5 мая по 15 июня. На участках водоёмов вне нереста можно рыбачить только с берега и только одной поплавочной или донной удочкой с количеством крючков не более двух на одного рыбака.

Ловить рыбу вне этих участков разрешено лишь с берега, используя одну удочку с не более чем двумя крючками на одного рыбака.

Нарушителей будут наказывать: 2-5 тыс. руб. — за ловлю рыбы с лодки спиннингом, и до 5 лет лишения свободы, если рыбаки будут использовать сети, острогу, самоловы и электроудочки.

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