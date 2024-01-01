В МЧС Прикамья предупредили о гололедице на дорогах Территории региона покрыло снегом Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермском краю

По данным Пермского ЦГМС, 25 апреля в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Ночью на территории региона местами прогнозируются сильный снег и дождь, гололёд, налипание мокрого снега и гололедица.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в связи с прогнозируемыми порывами ветра жителям советуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо укреплённых конструкций, а также избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, не допускать резких манёвров и торможений, а ездить с учётом дорожного покрытия.

Вызвать службы экстренного реагирования можно по телефону «01» со стационарного телефона или «101», «112» с мобильного (вызов бесплатный).

Напомним, с утра 24 апреля на севере Пермского края установился временный снежный покров. При этом ночью по югу региона, напротив, было тепло и гремели грозы. Позже выпадение осадков в Прикамье осадков усилилось, а дождь перешёл в мокрый снег во многих территориях.

Вечером 24 апреля и ночью 25-го зона осадков охватила почти всю территорию края. Ночью дожди в северных и центральных районах Прикамья, где температура опустится до 0, перешли в мокрый снег. В Перми выпал снег и образуется временный снежный покров.

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