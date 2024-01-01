В Пермском крае выпал снег Временный снежный покров через несколько часов может установиться и в Перми Поделиться Твитнуть

Чердынь 24 апреля / фото Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

На севере Пермского края утром 24 апреля установился временный снежный покров. Так (на фото) в 8 часов выглядела Чердынь. При этом ночью по югу края, напротив, было тепло и гремели грозы. На контрасты погоды обращают внимание специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В течение ближайших суток в Пермском крае осадки усилятся, а дождь перейдёт в мокрый снег во многих территориях.

Как пишет ВЕТТА, ссылаясь на прогноз специалистов ГИС-центра Пермского госуниверситета, во второй половине среды дожди начнутся на юго-западе, а вечером и ночью зона осадков, смещаясь с запада на восток, охватит почти всю территорию края. Ночью дожди в северных и центральных районах Прикамья, где температура опустится до 0, перейдут в мокрый снег. В Перми ожидается до 15 мм осадков — дождь также перейдёт в снег, образуется временный снежный покров. К утру, по прогнозу специалистов, на северо-востоке Перми снег всё ещё будет идти, а на юго-западе он снова перейдёт в дождь.

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