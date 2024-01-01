На трассе Пермь—Екатеринбург образовалась 9-километровая пробка Причиной стали ремонтные работы Поделиться Твитнуть

Днём 24 апреля на трассе Р-242 Екатеринбург—Пермь образовалась 9-километровая автомобильная пробка. Речь идёт об участке дороги в Свердловской области с 314 по 323 км. Водители жалуются, что вынуждены простаивать на дороге из-за плотного трафика.

В ФКУ «Уралуправтодор» пояснили, что движение на отрезке трассы затруднено в связи с производством дорожных работ, и предложили пользоваться объездной дорогой Первомайское—Билимбай—Первоуральск со съездом на 290 км и возвращением на трассу на 326 км. «Планируйте свой маршрут заранее», — порекомендовали дорожники.

Ранее сообщалось, что ФКУ Упрдор «Прикамье» планирует приступить к ремонту участка автодороги Пермь—Кунгур с 15 мая. В настоящее время заключён контракт на устройство слоёв износа. Расширение трассы пока не планируется. Для него потребуется корректировка проектной документации, согласно новым нормативным требованиям. Проектно-изыскательные работы Упрдор намерен выполнить в текущем году при условии финансирования.

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