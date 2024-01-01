На трассе Пермь—Екатеринбург образовалась 9-километровая пробка
Причиной стали ремонтные работы
Днём 24 апреля на трассе Р-242 Екатеринбург—Пермь образовалась 9-километровая автомобильная пробка. Речь идёт об участке дороги в Свердловской области с 314 по 323 км. Водители жалуются, что вынуждены простаивать на дороге из-за плотного трафика.
В ФКУ «Уралуправтодор» пояснили, что движение на отрезке трассы затруднено в связи с производством дорожных работ, и предложили пользоваться объездной дорогой Первомайское—Билимбай—Первоуральск со съездом на 290 км и возвращением на трассу на 326 км. «Планируйте свой маршрут заранее», — порекомендовали дорожники.
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