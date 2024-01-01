Алёна Бронникова В Пермском крае 15 мая приступят к ремонту участка дороги Пермь–Кунгур Проект по расширению трассы пока не утверждён Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

ФКУ Упрдор «Прикамье» планирует приступить к ремонту участка автодороги Пермь—Кунгур с 15 мая. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на министерство транспорта Пермского края.

«В настоящее время заключён контракт на устройство слоёв износа на указанном участке дороги. К работам планируется приступить с 15 мая. При работах по содержанию по мере необходимости на участке проводится ликвидация дефектов покрытия», — ответили в пресс-службе ведомства на комментарий к посту губернатора Дмитрия Махонина ВКонтакте.

На вопрос о расширении трассы в минтрансе рассказали, что по данному участку требуется корректировка проектной документации согласно новым нормативным требованиям. Проектно-изыскательные работы упрдор намерен выполнить в текущем году при условии финансирования.

Реконструкция участка федеральной трассы Р-242 Пермь—Екатеринбург с 47 по 58 км завершилась в октябре 2022 года. Участок был расширен до четырёх полос. Для расширения дороги до Кунгура, необходима реконструкция двух участков: от 58 до 75 км и от 75 до 100 км.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что из федерального бюджета власти готовы выделить 123,8 млн руб. для ремонта участка 13-20 км автомобильной дороги Пермь—Екатеринбург. ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» 22 апреля определит подрядчика на выполнение работ по устройству слоёв износа на данном участке.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.