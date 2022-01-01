На отремонтированном участке трассы Пермь — Екатеринбург запустили движение Дорога стала четырёхполосной с барьерным ограждением Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Завершена реконструкция 11-километрового участка федеральной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург (с 47 по 58 км). Открытие объекта состоялось в четверг, 13 октября, на выставке-форуме «Дорога 2022» в формате телемоста. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Участок расширен до четырёх полос, оборудован освещением. На нём сооружены два моста через реку Юмыш, одна транспортная развязка в районе деревни Байболовка, два надземных пешеходных перехода, одна арочная труба для проезда сельхозтехники.

Строителями оборудовано шесть остановочных комплексов с заездными карманами для посадки и высадки пассажиров, с тротуарами в асфальтобетонном покрытии на подходах.

Для безопасности на протяжении всего участка установлено барьерное ограждение.

Напомним, контракт на ремонт участка в 2019 году выиграло ООО «Строительно-производственная компания «Зеленый город» из Санкт-Петербурга. Стоимость работ составила 3,6 млрд руб.

Согласно документации, реконструкция участка трассы с 47 по 58 км (от села Кукуштан в направлении города Кунгур) должна быть завершена до 20 октября 2022 года. Финансирование реконструкции осуществлялось полностью за счёт федерального бюджета.

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