На ремонт участка федеральной трассы Пермь—Екатеринбург выделили 123,8 млн рублей Подрядчика назовут 22 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральное казённое учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» начало поиск подрядчика на выполнение работ по устройству слоёв износа на участке 13-20 км автомобильной дороги Р-242 Пермь—Екатеринбург. Это практически на подъезде к Перми. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Слоем износа строители называют верхний замыкающий слой дорожной одежды, который непосредственно воспринимает воздействие колёс машин и погодно-климатических факторов. Этот слой подлежит периодическому восстановлению в процессе эксплуатации дороги.





Согласно конкурсной документации, исполнитель сначала проведёт фотофиксацию существующих дефектов и предоставит данные заказчику с указанием местоположения каждого из них. Затем строительная организация займется устройством слоёв износа из щебёночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 см. Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее двух лет.

Подрядчика должны выбрать 22 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта — 123,8 млн руб. Деньги будут выделены из федерального бюджета.

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