На ремонт участка федеральной трассы Пермь—Екатеринбург выделили 123,8 млн рублей
Подрядчика назовут 22 апреля
Федеральное казённое учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» начало поиск подрядчика на выполнение работ по устройству слоёв износа на участке 13-20 км автомобильной дороги Р-242 Пермь—Екатеринбург. Это практически на подъезде к Перми. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Подрядчика должны выбрать 22 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта — 123,8 млн руб. Деньги будут выделены из федерального бюджета.
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