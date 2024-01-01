Алёна Бронникова В Перми 20 апреля установлен температурный рекорд Суточный максимум составил +24,5° Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 20 апреля, в Перми температура воздуха поднялась до отметки +24,5°, тем самым превысив суточный максимум 1995 года на 1,6°. Об этом сообщил Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Как и ожидалось, 20 апреля 2024 года максимальная температура воздуха в Перми достигла 24,5°С, тем самым превысив суточный максимум 1995 года на 1,6° С. На этом температурные рекорды апреля в связи с похолоданием закончились», — сообщили эксперты.

Ранее в Пермском крае из-за надвигающейся аномальной жары было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали об установлении аномально жаркой погоды на территории региона с 18 по 22 апреля — с температурой воздуха выше климатической нормы на 7° и более.

Однако уже на следующей неделе жара сменится резким похолоданием и снегопадом. Понижение температуры и снег придут в регион к 24 апреля.





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