Аномальная жара в Пермском крае сменится резким похолоданием и снегопадом Синоптики уточнили прогноз на уикенд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аномальная жара в Пермском крае, которая ожидается 19-21 апреля, сменится резким похолоданием и снегопадом. Понижение температуры и снег придут в регион к 24 апреля. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В пятницу, 19 апреля, дневной прогрев в регионе будет значительным: по югу +22...+27°С, на крайнем севере +8…+13°С. В Перми днём потеплеет до +23°С (возможен температурный рекорд).

В субботу, 20 апреля, в ночное время будет тепло, как летом: +11…+16°С, на севере +3…+8°С, в Перми около +14°С. В дневное время ожидается медленное смещение холодного фронта, который принесёт кратковременные дожди, местами с грозой. Температура воздуха окажется на уровне +21…+26°С, в Перми не выше +22°С (и тоже возможен температурный рекорд).

В воскресенье, 21 апреля, температура начнёт падать. Ночью будет только + 6…+11°С, в Перми около +6°С, на севере около +1°С. Днём прогрев составит +14…+19°С, в Перми +15…+17°С.

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