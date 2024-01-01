Алёна Бронникова Во время общегородского субботника в Перми фасады зданий очистят от граффити Губернатор поддержал инициативу волонтёров Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае в программу общегородских субботников включат очистку фасадов зданий от незаконных граффити. С соответствующим предложением губернатору Дмитрию Махонину выступили участники регионального отделения «Волонтёры культуры».

Обращение они разместили на странице официального сообщества ВКонтакте, в котором обратили внимание на большое количество граффити, размещённых на исторических объектах и в жилых кварталах, которые «портят весь облик». Волонтёры выразили желание избавить объекты культурного значения и значимые для города места от них и предложили поддержать в этом и жителей.

«Очень правильная инициатива от наших «Волонтёров культуры». Уверен, что главы территорий, для которых актуальна проблема несанкционированных граффити, включат в программу субботников очистку фасадов от этих «художеств», — поддержал инициативу в своём telegram-канале Дмитрий Махонин.

Он также пригласил «Волонтёров культуры» присоединиться к общегородскому субботнику, который состоится в Перми 27 апреля, и поработать вместе.

Размещение изображений на фасадах зданий, строений, сооружений возможно только в специально отведённых для этого местах и с согласия собственника объекта. За нанесение незаконных надписей, рисунков и иных изображений в не предназначенных для этого местах предусмотрены штрафы. С начала года в Перми выявлено более 3 тыс. незаконных рисунков на фасадах зданий, строений и сооружений. Среди них — 1,1 тыс. с признаками информации, направленной на пропаганду, рекламу и распространение наркотических и психотропных веществ. К концу марта от их числа было ликвидировано 65%.

Обязательные ежегодные субботники в Пермском крае были введены в 2022 году. Они проводятся два раза в год — в последнюю субботу апреля и первую субботу октября.





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