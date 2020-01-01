Елена Бардукова В Пермском крае введены обязательные ежегодные субботники Комплексную уборку будут проводить в последнюю субботу апреля и первую субботу октября Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае два раза в год — в последнюю субботу апреля и первую субботу октября — будут проводиться обязательные ежегодные субботники. Соответствующий указ за подписью губернатора региона Дмитрия Махонина размещён на портале правовой информации.

Функции по координации вопросов организации и проведения краевых субботников возложены на региональное министерство ЖКХ и благоустройства. Главы муниципалитетов должны вести работу с населением, организациями и индивидуальными предпринимателями на местах, минобр — привлекать к участию в субботниках обучающихся в государственных образовательных учреждениях, минтранс — оказывать содействие муниципалитетам в привлечении к уборке территорий транспортных компаний и т.д.

Поясняется также, что обязательные ежегодные субботники в регионе вводятся «в целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения Пермского края, улучшения содержания территорий населённых пунктов Пермского края».

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