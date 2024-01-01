Екатерина Артёмова
В Перми с начала года выявили более трёх тысяч незаконных граффити
Свыше двух тысяч изображений уже устранены
На данный момент ликвидировано 2007 незаконных граффити, что составляет 65% от числа выявленных рисунков.
В администрации города напомнили, что размещение изображений на фасадах зданий, строений, сооружений возможно только в специально отведённых для этого местах и с согласия собственника объекта.
За нанесение надписей, графических рисунков и иных изображений в не предназначенных для этого местах предусмотрен штраф. Для граждан штраф может составить до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб. За неустранение незаконных граффити в срок также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для граждан — до 2 тыс. руб., для должностных лиц — до 10 тыс. руб., для юрлиц — до 50 тыс. руб.
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