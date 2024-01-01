Екатерина Артёмова В Перми с начала года выявили более трёх тысяч незаконных граффити Свыше двух тысяч изображений уже устранены Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

С начала 2024 года в Перми выявлен 3081 незаконный рисунок на фасадах зданий, строений, сооружений. Среди них — 1185 изображений с признаками информации, направленной на пропаганду, рекламу и распространение наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На данный момент ликвидировано 2007 незаконных граффити, что составляет 65% от числа выявленных рисунков.

В администрации города напомнили, что размещение изображений на фасадах зданий, строений, сооружений возможно только в специально отведённых для этого местах и с согласия собственника объекта.

За нанесение надписей, графических рисунков и иных изображений в не предназначенных для этого местах предусмотрен штраф. Для граждан штраф может составить до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб. За неустранение незаконных граффити в срок также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для граждан — до 2 тыс. руб., для должностных лиц — до 10 тыс. руб., для юрлиц — до 50 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.