Алёна Бронникова В Перми выдано разрешение на строительство жилого дома у площади Карла Маркса Новый объект станет частью ЖК «Сибирский квартал» Поделиться Твитнуть

фото из презентации ООО «Сибирский квартал»

ООО «Специализированный застройщик «Сибирский квартал» получило разрешение министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края на строительство многоквартирного жилого дома на пересечении улиц Белинского и 25 Октября у площади Карла Маркса в Перми. Согласно реестру разрешений на строительство, документ был выдан 14 марта.

В конце 2022 года ООО «Сибирский квартал» представило проект нового жилого комплекса в квартале, ограниченном улицами Сибирской, Белинского, 25 Октября и Полины Осипенко. Здесь планируется построить три дома высотой 7, 9 и 16 этажей. Общая площадь жилых помещений составит 13 тыс. кв. м. Компания с 2013 года своими силами и за счёт собственных средств проводила расселение бараков на данном участке. Было расселено около 20 семей. Всего прямые выплаты на улучшение жилищных условий для 44 человек составили 80,5 млн руб.

В марте 2023 года правительство Пермского края утвердило документацию по планировке территории, в декабре проект строительства первого жилого дома получил положительное заключение экспертизы, а в феврале проект жилого комплекса был одобрен пермской комиссией по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика.

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