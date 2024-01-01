Алёна Бронникова За год в Перми увеличились продажи препаратов против курения Рост составил 71% Поделиться Твитнуть

По итогам прошлого года спрос на препараты от никотиновой зависимости в Перми вырос на 69%. Согласно данным совместного исследования сервисов Работа.ру и «Сбер Еаптека», среднемесячный прирост в 2023 году к 2022-му составил 76%.

Как отмечают аналитики, тенденция сохранилась и в этом году. По результатам первого квартала 2024 года, препаратов против курения было продано на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом чаще всего покупатели стремятся побороть вредную привычку в осенне-зимний период.

Эксперты также провели опрос среди более 3,6 тыс. жителей разных регионов России старше 18 лет и выяснили, сколько человек планирует бросить курить и каким образом. Данные показали, что 72% респондентов не курят. Среди зависимых от курения почти половина (48%) планируют бросить вредную привычку, 28% пока не думали об этом, а 24% не намерены от неё отказываться.

Те, кто планирует бросить курить, считают, что это вредит здоровью — 74%, признают это плохой привычкой — 65%. Также среди причин оказались удорожание сигарет (39%), причинение дискомфорта семье, друзьям и коллегам (20%) и запрет курения на работе (1%). Чтобы бросить курить, 63% респондентов планируют себя чем-то отвлекать, 17% — больше гулять на свежем воздухе, 16% — обратятся к врачу для назначения специализированных лекарств, а 13% будут принимать эти лекарства, выбрав их самостоятельно.

Напомним, в конце ноября депутаты заксобрания Прикамья приняли во втором чтении закон о запрете продажи в киосках сигарет и вейпов. Он вступил в силу с 1 марта 2024 года. С этой даты за розничную торговлю в НТО вышеуказанной продукцией предусмотрены административные штрафы. Также законом запрещается использование архитектурно-художественной подсветки и вывески для рекламы никотинсодержащей продукции.

Данная инициатива была направлена на введение дополнительных мер по защите здоровья жителей региона от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что это также важно с точки зрения обеспечения охраны здоровья детей. Он обратил внимание, что киосков по продаже вейпов и табака стало появляться больше, при этом деятельность таких точек зачастую велась бесконтрольно, и приобрести никотинсодержащую продукцию могли, в том числе, несовершеннолетние.

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