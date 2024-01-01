Экс-начальник УКС Прикамья уехал на СВО Дмитрия Левинского осудили на 9 лет за хищения на разных стройках Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский / фото: ВЕТТА

Бывший глава Управления капитального строительства (УКС) Дмитрий Левинский, которого в прошлом году по совокупности преступлений осудили на 9 лет колонии, отправился на СВО. Он заключил контракт с минобороны 11 апреля, а 19 апреля прибыл в зону проведения спецоперации, сообщает 59.ru

Издание уточняет, что из Перми его этапировали в колонию Ярославской области, там он подписал контракт.

Бывший чиновник заявил, что считает «честью выступить за Родину в такое нелёгкое время».

В отношении Дмитрия Левинского в разное время было возбуждено несколько уголовных дел: о незаконном сносе гаражей в Разгуляе, о злоупотреблениях полномочиями при берегоукреплении в районе Усть-Качки и строительстве поликлиники в Кировском районе, о получении взятки и хищениях при строительстве нового зоопарка. Приговор по последнему делу Левинский ещё пытается обжаловать в кассационной инстанции.

По совокупности преступлений чиновника приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В начале февраля стало известно, что Левинского этапируют в Рязань. По прибытии в город Федеральная служба исполнения наказаний должна была определить ему конкретное место отбывания наказания в одной из колоний на территории региона, в непосредственной близости от места регистрации (Левинский — житель Москвы).

Напомним, Левинский не первый чиновник из Прикамья, который участвует в СВО. В прошлом году стало известно, что в украинский плен попал экс-глава Чайковского Алексей Третьяков, который подписал контракт с Минобороны на прохождение службы 7 сентября 2023 года.

В 2019 году его признали виновным в превышении должностных полномочий, связанных с передачей квартиры из муниципального жилищного фонда сотруднице администрации. Суд назначил Третьякову наказание в виде трёхлетнего лишения свободы в колонии общего режима. Однако уже летом 2020 года ему было предоставлено условно-досрочное освобождение.

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