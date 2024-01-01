Бывшего начальника УКС Прикамья перевозят в Рязань Дмитрий Левинский осуждён на девять лет по пяти уголовным делам Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский / фото: ВЕТТА

Бывший руководитель управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский этапируется в Рязань, об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на собственные источники. По прибытии в город Федеральная служба исполнения наказаний определит ему конкретное место отбывания наказания в одной из колоний на территории региона, в непосредственной близости от места регистрации (Левинский — житель Москвы).

Согласно открытой информации, в Рязанской области действуют три колонии строгого режима: в Рязани, Скопине и в Скопинском районе.

Напомним, в отношении Дмитрия Левинского в разное время было возбуждено несколько уголовных дел: о незаконном сносе гаражей в Разгуляе, о злоупотреблениях полномочиями при берегоукреплении в районе Усть-Качки и строительстве поликлиники в Кировском районе, о получении взятки и хищениях при строительстве нового зоопарка. Приговор по последнему делу Левинский ещё пытается обжаловать в кассационной инстанции.

По совокупности преступлений чиновник был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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