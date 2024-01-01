В пермских кинотеатрах решили не показывать голливудские фильмы Из расписания исчезла вторая часть киноленты «Дюна» Поделиться Твитнуть

Сети «Синема 5» (ТРЦ «iMall Эспланада» в Перми) и «Мягкий кинотеатр» (ТРЦ СпешиLove в Перми) перестали использовать форму «предсеансного обслуживания», когда зрителям показывали картины голливудских студий, ушедших из России. В частности, из расписания на сайтах кинотеатров пропала вторая часть научно-фантастической картины режиссёра Дени Вильнёва «Дюна» (12+).

По данным отраслевого издания CinemaPlex, некоторые дистрибьюторы, среди которых компания «Атмосфера кино», будто бы выслали в кинотеатральные сети письма, предложив не показывать пиратский контент с 18 апреля по 12 мая. При этом сетям поставили условие: в случае отказа дистрибьюторы введут запрет на показ легально распространяемых ими лент.

В обозначенные даты дистрибьютор вывел в прокат отечественный фильм «Сто лет тому вперёд».

Напомним, с 7 марта в Перми начали показывать вторую часть «Дюны». По сюжету первого фильма, вышедшего в 2021 году, наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол оказывается на одной из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Из-за произошедшего переворота он вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжёлых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать Избранным. Во второй части Пол присоединится к коренным жителям планеты — фрименам и попытается остановить наступление войны.

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