Весенний маркет, джаз и «Дюна» Афиша на выходные 8-10 марта

В частной галерее Анастасии Поповой, открывшейся в Перми в декабре прошлого года, можно познакомиться с работами талантливых художников и приобрести уникальные произведения искусства. В преддверии праздников в галерее организовали трёхдневный весенний маркет, где можно насладиться искусством и найти что-то особенное для себя или в подарок близким. На маркете представлены работы 18 авторов: живопись, авторские ювелирные украшения, изделия из дерева и смолы, керамика и иллюстрации.





«SWEETER THAN ROSES» («Слаще роз») станет одним из самых крупных концертов старинной музыки в «Триумфе». На сцене — шесть исполнителей: Кристина Басюл (клавесин), Олег Бойко (архилютня и барочная гитара), Евгений Синицын (виола да гамба), Ася Гречищева (теорба), Екатерина Проценко и Наталья Кириллова (вокал). Основу концертной программы составит музыка английского ренессанса и барокко. В том числе прозвучат арии, песни, дуэты и инструментальные сочинения Джона Доуленда, Джона Блоу, Генри Пёрселла, Дэниэля Пёрселла других известных, а также анонимных авторов.





Пермскими документалистами снят фильм к 100-летнему юбилею Пермской художественной галереи. Работа велась более полутора лет. Фильм рассказывает о становлении и развитии галереи, а также показывает зрителям её «закулисье»: тонкости подготовки выставок и экскурсий, интервью с научными сотрудниками и другими работниками музея, особенности программ для школьников и многое другое, что остаётся для обычного посетителя «за кадром». Одна из центральных фигур фильма — Николай Серебренников, который был главным хранителем галереи в 1949-1960 годах и сыграл главную роль в появлении коллекции пермской деревянной скульптуры, ставшей одним из культурных брендов Пермского края.





Джазовый пианист Денис Сон под мерцание свечей сыграет композиции классического джаза разных жанров — баллады, вальс, босанову, свинг — и, возможно, пару вещей современных музыкантов, написанных в той же традиции. В программе вечера: All The Things You Are (J. Kern), Tiger Lily (E. Bear), Overjoyed (S. Wonder), Beatrice (S. Rivers) Like Blue (T. Monk), A Nightingale Sang At Barkley Square (M. Sherwin) и другие мелодии.





Выставка молодой художницы Дианы Пупковой приглашает посетителей в путешествие в поисках неуловимых, но всепроникающих структур, которые формируют наш внутренний ландшафт и влияют на наше взаимодействие с реальностью. Цветовая палитра художницы варьируется от насыщенных и тёплых тонов к пастельным и холодным, создавая визуальную метафору эмоционального спектра человеческого опыта. Плавные органические формы вызывают ассоциации с естественным течением жизни и внутренним движением души.





Вторая часть научно-фантастической картины режиссёра Дени Вильнёва. По сюжету первого фильма, вышедшего в 2021 году, наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол оказывается на одной из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Из-за произошедшего переворота он вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжёлых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать Избранным. Во второй части Пол присоединится к коренным жителям планеты — фрименам и попытается остановить наступление войны.





Автор экскурсии Татьяна Артёмова предлагает «разобрать» уже знакомый посетителям музея «Гелик» — инсталляцию Василия Кононова-Гредина «Антиформа №15», но, разумеется, только в воображении. Участники мысленно повторят эксперимент художника: разберут исторический «Гелендваген» по винтикам и соберут его в качестве арт-объекта. В программу экскурсии входит не только знакомство с концепцией «Антиформы №15», но и с компанией «Мерседес». Участники заново откроют её для себя — не только как производителя автомобилей, но и как прогрессивную художественную мастерскую.





Персональная выставка пермской художницы Оксаны Горбуновой. Автор окончила пермскую художественную школу №1, затем училась на кафедре дизайна в Политехническом университете. Ранее несколько раз участвовала в художественных выставках «Арт-Пермь», выставляла свои работ в галерее Анастасии Поповой. Экспозиция выставки «Там, где есть я» состоит из лёгких воздушных картин, написанных художницей под впечатлением от путешествий в Крым, Дагестан и Алтай.





Сборная Пермского края сыграет против команды «Легенда», состоящей из известных хоккеистов. В составе «Легенды» на пермский лёд выйдут олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Сергей Бабинов, Андрей Коваленко, Владимир Мышкин, Виктор Шалимов, Евгений Давыдов, а также чемпионы мира и России Ирек Гимаев, Олег Бурлуцкий и многие другие. Гала-матч приурочен к 70-летию первого успеха отечественных хоккеистов на международной арене — в 1954 году на встрече в Стокгольме советская команда впервые завоевала титул чемпионов мира. До гала-матча, в 15:00, в фойе УДС «Молот» состоятся автограф- и фотосессия с легендарными игроками. Также зрителей ждёт развлекательная программа и активности.



