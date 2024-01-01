В зоне СВО погиб Марат Бакиров из Куединского округа Прикамья Поделиться Твитнуть

Марат Бакиров

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Куединского муниципального округа Пермского края Марат Бакиров. Об этом сообщили ВКонтакте представители местной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. «Это невосполнимая утрата для всех... Вечная память и вечная слава герою...» — сказано в информации.

Известно, что Марат Бакиров погиб 27 февраля 2024 года. Похороны прикамца состоялись на родине 17 апреля.

Ранее сообщалось, что 19 апреля в Соликамске состоится прощание с погибшим на СВО Вячеславом Яшкиным. В четверг, 18 апреля, похоронили Александра Егорова из Добрянского городского округа и Вадима Гребенюка из Соликамска, а 17 апреля — участника спецоперации из Краснокамского округа Павла Чегодаева. Посмертно мужчина был награждён Орденом мужества.

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