В Перми следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве на ул.Карпинского В ходе пьяной драки он столкнул человека с 8 этажа Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в Перми задержан мужчина 1994 г.р., которого подозревают в убийстве человека в ходе ссоры во время распития спиртных напитков.

По версии следствия, в ночь на 14 апреля этого года в квартире, расположенной по ул. Карпинского, двое мужчин распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт, и один из мужчин нанес множественные удары кулаками своему знакомому, мужчине 1992 г.р. После этого он столкнул его с балкона 8 этажа. После падения потерпевший получил сочетанную травму головы и грудной клетки, от которой скончался на месте.

По этому факту в следственном отделе по Индустриальному району Перми следкома было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее писал «Новый компаньон» на прошлой неделе Индустриальный районный суд Перми приговорил ранее судимого 34-летнего мужчину к 12 годам исправительной колонии особого режима за убийство, совершённое осенью прошлого года на ул. Карпинского. Как установил суд, пьяный мужчина около магазина на ул. Карпинского в ходе ссоры ударил ранее незнакомого человека два раза ножом — в область груди и спины. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Злоумышленник скрылся с места убийства. Позже его задержали и заключили под стражу.

Напомним, на той же ул. Карпинского 17 декабря прошлого года неизвестный напал на несовершеннолетнюю и пытался насильно увести её в заброшенное строение. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Позже в следкоме по региону рассказали, что девушка оказала сопротивление, вырвалась и убежала. Позже она обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (покушение или иные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством, совершённое в отношении несовершеннолетней).

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