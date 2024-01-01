В Перми убийцу случайного прохожего осудили на 12 лет Происшествие произошло в октябре прошлого года на ул.Карпинского Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Индустриальный районный суд Перми приговорил ранее судимого 34-летнего мужчину к 12 годам исправительной колонии особого режима за убийство, совершённое осенью прошлого года на ул. Карпинского.

Как установили следствие и суд, ранним утром 17 октября 2023 года пьяный мужчина, находившийся около магазина на улице Карпинского «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений в ходе ссоры» ударил ранее незнакомого мужчину два раза ножом — в область груди и спины. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Злоумышленник скрылся с места убийства.

Во время следственных действий и оперативники задержали подозреваемого, установив его личность. В отношении него суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В итоге суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, на той же улице Карпинского 17 декабря прошлого года неизвестный напал на несовершеннолетнюю и пытался насильно увести её в заброшенное строение. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Позже в следкоме по региону рассказали, что девушка оказала сопротивление, вырвалась и убежала.

Позже она обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в отношении несовершеннолетней).





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