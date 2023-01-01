Задержан мужчина, напавший на несовершеннолетнюю в Индустриальном районе Перми Инцидент произошёл 17 декабря Поделиться Твитнуть

Скрин из видео telegram-канала "ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ"

В Перми следователи задержали мужчину 1997 года рождения, который подозревается в нападении на 17-летнюю местную жительницу в Индустриальном районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ближайшее время правоохранители направят ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 17 декабря, в утреннее время, вблизи одного из домов по ул. Карпинского неизвестный напал на несовершеннолетнюю и пытался насильно увести её в заброшенное строение. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. При этом, как рассказали в следкоме, преступник «высказывал требования сексуального характера и угрозы убийством».

Свои действия нападавший не смог довести до конца, девушка оказала сопротивление, вырвалась и убежала.

Позже потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в отношении несовершеннолетней).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.