Алёна Бронникова В Перми мужчина пытался затащить девушку в заброшенный дом Происшествие зафиксировала камера наблюдения Поделиться Твитнуть

Скрин из видео telegram-канала "ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ"

В Индустриальном районе Перми 17 декабря неизвестный мужчина напал на девушку недалеко от дома по ул. Карпинского, 53а. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, запись появилась в социальных сетях.

По информации пермяков, нападение произошло утром, около 7 часов, а жертвой оказалась 17-летняя девушка. Мужчина попытался затащить её в расположенный рядом заброшенный дом, но ей удалось вырваться и убежать.

Как сообщают СМИ, поиском неизвестного занялся следком. «Новый компаньон» направил запрос в краевое СУ СКР. На момент публикации новости ответ не получен.

На прошлой неделе в Перми задержали 47-летнего Сергея Антипьева, напавшего на 12-летнюю школьницу. Мотовилихинский суд отправил мужчину в СИЗО до 15 февраля. Днём 14 декабря в микрорайоне Рабочий посёлок мужчина напал на 12-летнюю девочку, проходившую мимо расселённого аварийного дома по ул. Быстрых, 17. Школьнице удалось позвонить по телефону родственнице и громко сообщить ей о том, что происходит. Мужчина отпустил девочку и сбежал. Подозреваемый имеет судимость, которая ещё не погашена, свою вину он отрицает.





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