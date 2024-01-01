В Перми нашли подрядчика для капремонта детской больницы на Ленина Компания «Жилстрой» выполнит работы за 305,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края подвело итоги электронного конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту стационара ГБУЗ ПК «ГДКБ № 3 им. Корюкиной И.П.». Здание расположено по ул. Ленина, 13 в Перми.

Исполнителем выбрано ООО «Жилстрой». С компанией заключат контракт на 305 млн 499 тыс. руб. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 307,6 млн руб.

Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, подрядчик должен будет восстановить благоустройство территории, заменить кровлю, окна и двери, отремонтировать крыльца и входные группы, построить навес для контейнеров, обновить коммунальные системы и лифты. Внутри здания необходимо заменить перегородки, напольные покрытия, двери и витражи, обновить отделку и подземный переход, обустроить проёмы в стенах и диафрагме.

Работы нужно выполнить с 25 апреля 2024 года по 24 декабря 2026 года. Общая площадь здания составляет 6,5 тыс. кв. м, строительный объём — 27,5 тыс. куб. м.

На время ремонта больница будет функционировать, поэтому одним из обязательных условий для подрядчика является выполнение работ без создания неудобств или угрозы для сотрудников и пациентов. Работы будут проводиться поэтапно, внутри они начнутся с помещений пятого этажа и закончатся ремонтом подземного перехода и помещений пищеблока.

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