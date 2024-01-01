Алёна Бронникова В Перми ищут подрядчика для капремонта детской больницы на Ленина Стоимость работ оценили в 307,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края проводит электронный конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту стационара ГБУЗ ПК «ГДКБ № 3 им. Корюкиной И.П.». Здание расположено по ул. Ленина, 13 в Перми.

Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, подрядчик должен будет восстановить благоустройство территории, заменить кровлю, окна и двери, отремонтировать крыльца и входные группы, построить навес для контейнеров, обновить коммунальные системы, лифты. Внутри здания необходимо заменить перегородки, напольные покрытия, двери и витражи, обновить внутреннюю отделку и подземный переход, обустроить проёмы в стенах и диафрагме.

Согласно условиям, работы нужно выполнить в срок с 25 апреля 2024 года по 24 декабря 2026 года. Общая площадь здания составляет 6,5 тыс. кв. м, строительный объём — 27,5 тыс. куб. м.

На время ремонта больница будет функционировать, поэтому одним из обязательных условий для подрядчика является выполнение работ без создания неудобств или угрозы для сотрудников и пациентов. Работы будут проводиться поэтапно, внутри они начнутся с помещений пятого этажа и закончатся ремонтом подземного перехода и помещений пищеблока.

Все работы оценили почти в 307,6 млн руб. Финансирование запланировано из бюджета Пермского края.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 апреля, исполнителя определят 15 числа. Контракт будет заключён с ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края».

В декабре также был определён подрядчик на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания. Контракт на 24,2 млн руб. заключён с ООО «РСУ-8». Работы начнутся 15 мая и должны быть закончены 14 сентября 2024 года.

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