Олег Антонов Фасад детской больницы на Ленина в Перми отремонтируют за 24,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

На портале госзакупок подведены итоги открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания стационара ГБУЗ ПК «ГДКБ № 3 им. Корюкиной И.П.» по адресу: Пермь, ул. Ленина, 13. Исполнителем работ стало ООО «РСУ-8».

Компания выполнит работы за 24,2 млн руб., это на 101 тыс. руб. меньше максимальной цены контракта. Средства выделяет краевой бюджет.

Подрядчику предстоит выполнить монтаж инженерных систем подсветки фасадов и входов в здание, сменить крыльцо и отмостки, отделку фасада, утеплить наружные стены корпуса.

Работы начнутся 15 мая и должны быть закончены 14 сентября 2024 года.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.