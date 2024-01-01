Алёна Бронникова Суд вынес приговор по делу о падении лифта в больнице Перми Инцидент произошёл в октябре Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор лифтёру больницы Архангела Михаила, из-за которой пострадали 15 человек. Об этом в суде сообщили Properm.ru.

Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. По данным издания, иски пострадавших к лифтёру и больнице будут рассматривать в гражданском порядке.

Согласно информации на сайте Орджоникидзевского райсуда, судебное заседание в отношении Ольги Ларионовой состоялось 16 апреля. Дело рассматривала судья Наталья Колчанова.

Напомним, лифт в медучреждении упал утром 10 октября, в тот момент в нём находились 15 пассажиров, среди которых были пациенты больницы, санитарка и лифтёр. Максимальная грузоподъёмность лифта была превышена, по версии обвинения, лифтёр должна была ограничивать число людей, которые заходят в кабину. В результате инцидента пострадало пять человек.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе и результатах расследования аварии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.