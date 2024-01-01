В ночь на 17 апреля над Пермским краем замечено северное сияние Поделиться Твитнуть

Кочёво / фото: Пермский ЦГМС

В Пермском крае в ночь на среду, 17 апреля, в разных территориях региона можно было наблюдать северное сияние. Некогда редкое для средних широт природное явления сфотографировали и опубликовали в соцсетях жители Нытвы, Кочёво и других населённых пунктов.

Ранее пермяки наблюдали полярное сияние вечером 24 марта. В социальных сетях тогда появилось фото, сделанное из самолёта, заходившего на посадку в аэропорту Перми. Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН объяснили явление мощнейшей магнитной бурей. Её вызвала вспышка на Солнце 23 марта.

До этого северное сияние наблюдали в Прикамье в сентябре и ноябре 2023 года. Осенью российские астрономы предупреждали о начале роста солнечной активности. По их предварительным оценкам, её пик придётся на весну 2024 года. Высокий уровень активности сохранится в течение 1,5-2 лет.

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