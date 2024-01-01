Пермяки поделились фотографиями северного сияния Оно возникло из-за мощнейшей магнитной бури Поделиться Твитнуть

Фото: Ксения Копытова / "Подслушано Пермь" ВК

Вечером 24 марта пермяки в соцсетях опубликовали фотографии северного сияния, которое наблюдали из самолёта, заходившего на посадку в аэропорт. Пост с кадрами природного явления опубликовало сообщество «Подслушано Пермь» ВКонтакте.

Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщили о мощнейшей магнитной буре, связанной с крупной вспышкой солнечной плазмы, которая дошла до нашей планеты. Вспышка произошла утром 23 марта.

Фото: Ксения Копытова / "Подслушано Пермь" ВК

По данным учёных, сила бури почти равна максимальной. «Более сильный магнитный шторм, уровня 5 из 5, наблюдался последний раз в 2005 году 11 сентября, то есть почти 20 лет назад», — отметили они.

После таких природных явлений метеочувствительным людям рекомендуют быть осторожными и внимательно следить за своим состоянием.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.