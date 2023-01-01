Алёна Бронникова Жители Пермского края вечером 5 ноября вновь наблюдали полярное сияние В этот день произошла сильная магнитная буря Поделиться Твитнуть

Вечером 5 ноября в Пермском крае жители снова могли наблюдать северное сияние. Об этом сообщает ВЕТТА. Очевидцы из разных территорий региона делились видео и фотографиями этого природного явления в социальных сетях.

Отмечается, что возможность наблюдать северное сияние была у жителей многих регионов России. Связано это с сильной магнитной бурей, которая произошла в воскресенье. Само явление возникает при столкновении оторвавшихся от Солнца частиц солнечного ветра с атмосферой Земли.

Накануне ТАСС со ссылкой на результаты мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики сообщил о высокой степени возмущённости магнитного поля Земли. Этот показатель достиг уровня G3, что означает «сильно» по шкале мониторинга. Всего показателей пять, самый высокий из них — G5, «экстремально сильно», самый низкий — G1, «слабо». Именно это повлияло на появление в средних широтах полярного сияния.

Предыдущее северное сияние наблюдалось в Пермском крае в сентябре. Ранее российские астрономы предупреждали, что этой осенью возможен рост солнечной активности. По их предварительным оценкам, её пик придётся на весну 2024 года. При этом высокий уровень активности сохранится в течение 1,5-2 лет.





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