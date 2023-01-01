Жители Пермского края делятся друг с другом фотографиями очередного северного сияния Атмосферное явление наблюдалось минувшей ночью Поделиться Твитнуть

фото: Вконтакте / Александр Светлаков

В ночь на 19 сентября в ряде российских регионов, включая Пермский край, жители наблюдали северное сияние. Пользователи социальных сетей делятся друг с другом фотографиями природного явления, которое окрасило ночное небо в голубой, зелёный и розовый цвет.

Накануне полярного сияния специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупреждали о магнитной буре. По словам учёных, она связана с ростом активности Солнца, которая сопровождается вспышками на звезде.

Предыдущее северное сияние наблюдалось в Пермском крае менее недели назад, 13 сентября. Тогда в большинстве городов страны геомагнитные волнения достигли четырёх баллов, что соответствует значению малой магнитной бури.

Ранее российские астрономы предупреждали, что этой осенью возможен рост солнечной активности. По их предварительным оценкам, её пик придётся на весну 2024 года. При этом высокий уровень активности сохранится в течение 1,5-2 лет.

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