В ночь на 13 сентября в Пермском крае наблюдалось северное сияние Его вызвала магнитная буря Поделиться Твитнуть

фото: Вконтакте / Александр Светлаков

В ночь на 13 сентября в разных российских регионах, в том числе и в Пермском крае, жители наблюдали Северное сияние. Фотографии с красивым природным явлением, сделанные этой ночью, начали появляться в пабликах.

Причиной Северного сияния стала магнитная буря. Об усилении геомагнитного фона 13-15 сентября предупреждали учёные Пермского Политеха. По данным портала Ru-meteo, в большинстве городов страны геомагнитные волнения достигнут четырёх баллов, что по шкале сайта соответствует значению «малая буря». Но возможны и, так называемые, вспышки класса X, которые являются самыми мощными и происходят не чаще десяти раз в год. У метеочувствительных людей возможно ухудшение самочувствия. Не исключены сбои в радиосвязи.

В выходные, 16 и 17 сентября, солнечная активность спадёт до двух-трёх баллов.





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