В Перми бухгалтера осудили за взятку главврачу онкодиспансера Марину Юмину приговорили к штрафу Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Индустриального районного суда Перми

По решению Индустриального районного суда Перми главного бухгалтера поставщика лечебного питания ООО «Элиона» (Пермь) Марину Юмину приговорили к штрафу в 600 тыс. руб. В счёт наказания ей зачли срок домашнего ареста и задержания, размер штрафа снизился до 400 тыс. руб. Об этом сообщает Propem.ru.

Главбуха компании осудили за дачу взятки двумя сертификатами в «М-Видео» на сумму 50 тыс. руб. бывшему главному врачу Пермского краевого онкодиспансера Максиму Мезенцеву. Сам руководитель клиники за получение этой взятки приговорён к штрафу в 300 тыс. руб. и запрету занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Напомним, 1 марта 2022 года Индустриальный районной суд приговорил Максима Мезенцева за взяточничество от представителей компании «Элиона». С этим ООО медучреждение заключало контракты на поставку больничного питания. Мезенцева приговорили к штрафу в 300 тыс. руб. и лишили права занимать руководящие должности в течение двух лет. Он пытался оспорить решение, но безуспешно.

Владелицу «Элионы» Эльфиру Кузьмину тогда приговорили к штрафу в 450 тыс. руб. за попытку дать взятку заместителю главного врача детской больницы им. Павла Пичугина. Штраф был вынесён также с зачётом срока, проведённого под арестом.

Кроме того, в июле 2022 года в ходе проверки Осинского дома-интерната для умственно-отсталых детей местная прокуратура и сотрудники краевого Роспотребнадзора нашли нарушения в деятельности ООО «Элиона», занимавшегося организацией питания воспитанников.

В частности, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, влекущих угрозу здоровью детям-инвалидам: не соблюдался порядок отбора суточных проб каждой партии приготовленной пищи, а продукция для приготовления готовых блюд не имела наименования поставщика либо данных о производителе.

Прокуратура внесла директору организации представление, а чиновника, ответственного за организацию питания детей, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.