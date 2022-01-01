Воспитанников детского дома-интерната в Пермском крае кормили некачественными продуктами Занимавшийся организацией питания подрядчик привлечён к ответственности Поделиться Твитнуть

Прокуратурой Осинского района Пермского края и представителями Роспотребнадзора в ходе проверки ГКУСО ПК «Осинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» выявлены нарушения в деятельности ООО «Элиона», занимавшейся организацией питания воспитанников.

В частности, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, влекущих угрозу здоровью детям –инвалидам: не соблюдался порядок отбора суточных проб каждой партии приготовленной пищи, а продукция для приготовления готовых блюд не имела наименования поставщика либо данных о производителе.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, директору организации внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время нарушения устранены.

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