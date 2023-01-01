Приговор бывшему главврачу Пермского онкодиспансера оставлен в силе Максим Мезенцев признан виновным во взяточничестве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший главный врач Пермского краевого онкодиспансера Максим Мезенцев не смог оспорить обвинительный приговор, вынесенный ему за взяточничество. Сегодня, 5 сентября, решением Пермского краевого суда приговор Индустриального райсуда оставлен без изменений, а жалоба осуждённого без удовлетворения. Информация об этом опубликована в картотеке ПКС.

Напомним, 1 марта 2022 года решением Индустриального райсуда Перми Мезенцев был оштрафован на 300 тыс. руб. и лишён права занимать руководящие должности в течение двух лет. В апреле Пермский краевой суд оставил это решение в силе. Однако затем кассационный суд в Челябинске вернул дело в первую инстанцию, поскольку усмотрел в приговоре ряд процессуальных нарушений. В частности, в определении сказано, что «признание подсудимым своей вины, если оно не подтверждено совокупностью других собранных по делу доказательств, не может служить основанием для обвинительного приговора».

7 февраля 2023 года в Индустриальном райсуде Перми начался пересмотр уголовного дела в отношении Максима Мезенцева, в июне суд вынес аналогичное решение. После этого бывший главный врач ГБУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер» снова пытался обжаловать приговор в краевом суде.

Напомним, по версии следствия и суда, в 2021 году Мезенцев получил от представителей ООО «Элиона» пакет, в котором находились две подарочные карты в «М-Видео» по 25 тыс. руб. на общую сумму 50 тыс. руб., на которые он потом купил пылесос и стайлер фирмы Dyson. Сначала он воспринял это как подарок, так как это было в преддверии Нового года, но в последствии он понял, что это вознаграждение за какие-либо будущие услуги. С ООО медучреждение заключало контракты на поставку больничного питания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.