Пассажирка поезда «Москва—Владивосток» родила двойню в Кунгуре Она обратилась к медикам из-за преждевременных родов Поделиться Твитнуть

Утром 16 апреля поезд «Москва—Владивосток», который сделал остановку в Кунгуре, был вынужден задержаться с отправлением. У одной из пассажирок начались преждевременные роды.

Женщина обратилась к врачам во время остановки поезда. После этого на железнодорожную станцию приехала машина скорой помощи, роженицу отправили в больницу, сообщает портал «ВКурсе» со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.

«Новому компаньону» подтвердили эту информацию в ведомстве, уточнив, что всё произошло около 7 утра, а пассажирка не является жительницей Пермского края.

Как выяснилось, у пассажирки родилась двойня. Сейчас матери и её детям ничего не угрожает.

Напомним, по данным ЗАГС Пермского края, в 2023 году самой юной мамой стала 13-летняя жительница Ильинского района. Она родила дочь. В свою очередь, 56-летняя жительница Индустриального района Перми стала самой возрастной мамой, родив в прошлом году девочку — её назвали Стефанией.

Ранее «Новый компаньон» писал, что уровень рождаемости в прошлом году снизился на 1% по сравнению с годом ранее. В целом за 2023 год было зарегистрировано 11 тыс. рождений (за 2022-й — 11,2 тыс.). Также на 5% снизилось количество зарегистрированных браков, и на 6% выросло число разводов.

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