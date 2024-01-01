Максим Артамонов В 2023 году в Прикамье самой молодой мамой стала 13-летняя школьница Девочка живёт в Ильинском округе Поделиться Твитнуть

По данным ЗАГС Пермского края, в 2023 году самой юной мамой стала 13-летняя жительница Ильинского района. Она родила дочь. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на региональный ЗАГС.

В свою очередь, 56-летняя жительница Индустриального района Перми стала самой возрастной мамой, родив в прошлом году девочку — её назвали Стефанией.

Среди мужчин рекордсменом по позднему отцовству стал 71-летний житель Ленинского района Перми. Свою дочь он назвал Виктория. Самым молодым папой оказался 15-летний житель Прикамья.

В целом несовершеннолетние девочки родили в прошлом году 195 детей. Отцами стали 20 мальчиков.

За январь этого года в Прикамье родилось 1 809 детей, в том числе 22 двойни. Для сравнения: в январе 2023 года родилось на 1 937 детей (то есть на 128 больше), в том числе 17 двоен.

Больше всего в январе этого года рожали матери в возрасте от 30 до 34 лет — 451. Самой молодой мамой оказалась 14-летняя девочка, а самой взрослой — 47 (она родила 12 ребёнка).

Самому взрослому отцу в январе было 68 лет, а самым молодым — по 17 лет.

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