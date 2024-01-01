Осуждён сварщик, из-за которого загорелся авиационный техникум в Перми Поделиться Твитнуть

Пожар авиационного техникума 8 мая 2022 года / фото: ВЕТТА

Суд в Перми вынес приговор мужчине, который обвинялся в повреждении и уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ) строящегося учебного корпуса Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова.

Как сообщили в пресс-службу СК СКР по Пермскому краю, 34-летний электрогазосварщик приговорён к штрафу в размере 100 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Следствием и судом установлено, что 8 мая 2022 года виновный, находясь на стройке учебного корпуса, самовольно начал выполнять резку арматуры сварочным аппаратом. Он намеревался как можно скорее выполнить работу, чтобы получить за неё оплату. Специалист работал сдельно. От падения раскаленных частиц при резке металла произошло возгорание плит из легковоспламеняющегося материала.

В результате пожара застройщику был причинён ущерб на сумму 7,5 млн. руб. Сообщается, что его возместила страховая компания.

Новый корпус авиатехникума им. А. Д. Швецова был открыт в марте 2024 года.

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