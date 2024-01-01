Алёна Морозова К взлёту готов В Перми открылся новый корпус авиатехникума им. А. Д. Швецова Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 5 марта совместно с директором Пермского авиатехникума им. А. Д. Швецова Александром Дическулом и управляющим директором — генеральным конструктором акционерного общества «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым открыли новый корпус учреждения. Они запустили символический рычаг двигателя самолёта как знак готовности объекта. Сейчас студенты знакомятся с новой образовательной средой и оборудованием. Полноценный учебный процесс здесь начнётся после проведения лицензирования.

Напомним, новый корпус авиатехникума возведён за счёт средств краевого бюджета в рамках инфраструктурной программы «Пермь-300».

Глава Прикамья поздравил студентов, преподавательский состав с открытием нового здания.

«Уверен, что построенный корпус будет комфортным для занятий. Благодарю всех строителей за работу, а предприятия Прикамья — за поддержку в реализации проекта. На сегодняшний день мы создаём все необходимые условия для подготовки кадров для нашей промышленности. Ваше учебное учреждение является одним из ключевых для отрасли двигателестроения. Сейчас стоит задача провести реконструкцию действующего здания техникума, которое является объектом культурного наследия», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

В ходе экскурсии по новому корпусу Дмитрий Махонин и гости познакомились с аудиториями и мастерскими, в которых студенты будут обучаться на самом современном оборудовании. В частности, они посетили лабораторию автоматизированного проектирования с ЧПУ, мастерскую универсальных станков, мастерскую станков с ЧПУ, лабораторию аддитивных технологий, в которой установлены 3D-принтеры, сканеры и приборы для изготовления изделий из жидких полимеров, лабораторию конструкции авиационных двигателей, где расположены полноразмерные макеты двигателей ПД-14 и ПС-90А. Их передала авиатехникуму корпорация ОДК «Авиадвигатель».

В спортзале прошла демонстрация новой специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», студенты запускали квадрокоптеры.

Отметим, для учащихся авиатехникума, помимо нового учебного корпуса, построено общежитие на 400 мест, где уже с прошлого года проживают студенты. Оба здания выполнены в единой архитектурной концепции, благо­устроена прилегающая территория.

Также в новом корпусе авиатехникума губернатор Дмитрий Махонин провёл совещание с директорами учреждений СПО, предприятий и студентами. На встрече присутствовали свыше 80 человек.

Участники обсудили перспективы развития системы СПО и новые подходы к взаимодействию с потенциальными работодателями.

Дмитрий Махонин отметил, что среднее профессиональное образование становится всё более популярным среди молодых ребят, повышается престиж рабочих профессий. Всё больше выпускников школ после девятого класса выбирают продолжать обучение именно в техникумах и колледжах. Всего в системе СПО Пермского края обучается по востребованным специальностям более 65 тыс. студентов. Во многом это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Профессионалитет».

Напомним, в Пермском крае на базе учреждений создано пять образовательно-производственных кластеров по направлениям «Машиностроение», «Металлургия», «Химические технологии», «Сельское хозяйство», «Железнодорожный транспорт». Проект охватывает 39 колледжей, включая сетевых участников. В работу по подготовке квалифицированных кадров включились почти 30 предприятий из разных секторов экономики. В этом году будет создано ещё три кластера по направлениям «Топливно-энергетический комплекс», «Педагогика», «Клиническая и профилактическая медицина».

В ходе послания президента России Федеральному собранию Владимир Путин заявил о запуске нового нацпроекта «Кадры». Глава государства призвал укрепить связку всех уровней образования — от школы до вуза.

Пермский край уже на протяжении 10 лет активно включает в образовательный процесс потенциальных работодателей. В техникумах и колледжах внедряется опыт организации профобразования по практико-ориентированной (дуальной) системе подготовки кадров.

Губернатор отметил, что важно активнее заключать договоры о целевом обучении со студентами, а также информировать их о тех льготах, которые в Пермском крае доступны для молодых специалистов. Он призвал учреждения активнее участвовать в чемпионатном движении «Профессионалы» и готовить студентов к подобным состязаниям.

Также в Пермском крае уделяется внимание развитию материально-технической базы. В 2023 году построено шесть объектов для учреждений СПО — в Перми, Чернушке, Кудымкаре (новый корпус Пермского авиатехникума, общежитие для его студентов, проходит реконструкция корпуса колледжа им. Славянова, открыто общежитие в Чернушке, спорткомплекс в Чайковском, мастерские в Кудымкаре). В ближайшие три года будет построено и отремонтировано ещё 20 объектов для учащихся СПО — корпуса производственных мастерских, спортивные залы, общежития.

В рамках послания Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин объявил, что до 2028 года в регионах предстоит обучить порядка миллиона специалистов рабочих специальностей. Поэтому содержанию и обновлению инфраструктуры будет уделено особое внимание.

Владимир Путин поручил правительству России совместно с регионами реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования.

«Важно, что с федеральной поддержкой сможем приводить в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. За шесть лет на эти цели будет направлено 120 млрд руб. из федерального бюджета. Это большая помощь, в том числе и для Прикамья. Мы сможем расширить региональный перечень объектов, которые обретут новый облик», — добавил губернатор.

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