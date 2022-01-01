Елена Синица В Перми произошёл пожар на строительной площадке авиационного техникума Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В центре Перми на ул. Екатерининской загорелось здание на строительной площадке Пермского авиационного техникума им. Швецова.

Как сообщили в краевом МЧС, к месту пожара направили 36 человек личного состава и девять единиц техники. Установлено, что произошло возгорание утеплителя на площади 150 кв. м внутри строящегося здания.





Погибших и пострадавших нет. Угрозы соседним зданиям нет.

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