В Прикамье похоронили погибшего на СВО Алексея Минина Поделиться Твитнуть

Алексей Минин

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Красновишерского городского округа Прикамья Алексей Минин. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на окружную администрацию. Чиновники выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Известно, что Алексей погиб при исполнении обязанностей 2 февраля 2024 года. Его похороны прошли 15 апреля. Мужчину проводили с воинскими почестями в п. Булатово.

«Красновишерский городской округ скорбит, прощаясь с героем, с честью и достоинством исполнившим свой воинский долг, защищая Отечество», — сказано в некрологе, опубликованном властями.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО, на территории Донецкой народной республики, 25 марта погиб ещё один житель Красновишерского округа — Юрий Хроменков. Ему было 45 лет. На спецоперацию мужчина попал, заключив контракт с минобороны. Похоронили военнослужащего в Красновишерске 12 апреля.

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