Алёна Бронникова В Перми ищут подрядчика на ремонт покрытий аэродрома Большое Савино Стоимость работ оценили в 4,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

АО «Международный аэропорт «Пермь» ищет подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту покрытий аэродрома Большое Савино. Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость работ оценили в 4,5 млн руб.

Ремонт асфальта запланирован на площадке для обработки самолётов жидкостью «Арктика», на соединительной рулёжной дорожке № 2, на перроне и искусственной взлётно-посадочной полосе. Работы должны быть выполнены не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора. Гарантийный срок работ составляет 24 месяца.

Выполнять работы подрядчику необходимо в условиях действующего аэродрома, без прекращения полётов, в «окна», исходя из условий регламента работы объекта. Условия, планы и графики необходимо согласовать с соответствующими службами заказчика. Все используемые материалы должны быть новыми.

Срок окончания подачи заявок — 23 апреля. Дата подведения итогов — 27 апреля.

Ранее сообщалось также, что АО «Международный аэропорт «Пермь» ищет исполнителей работ по ремонту деформационных швов и покрытий на искусственной взлётно-посадочной полосе аэродрома Большое Савино. Начальная (максимальная) цена контрактов составляла 3,6 и 5,1 млн руб. соответственно. А также на установку 17 камер видеонаблюдения.

Согласно протоколу итогов закупки по ремонту деформационных швов, контракт был заключён с организацией, предложившей 2,8 млн руб. Вторая закупка находится в стадии работы комиссии. Закупка на установку системы видеонаблюдения была признана несостоявшейся, так как по её результатам отклонены все заявки на участие, за исключением одной.





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