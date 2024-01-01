Алёна Бронникова
В Перми ищут подрядчика на ремонт покрытий аэродрома Большое Савино
Стоимость работ оценили в 4,5 млн рублей
АО «Международный аэропорт «Пермь» ищет подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту покрытий аэродрома Большое Савино. Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость работ оценили в 4,5 млн руб.
Ремонт асфальта запланирован на площадке для обработки самолётов жидкостью «Арктика», на соединительной рулёжной дорожке № 2, на перроне и искусственной взлётно-посадочной полосе. Работы должны быть выполнены не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора. Гарантийный срок работ составляет 24 месяца.
Выполнять работы подрядчику необходимо в условиях действующего аэродрома, без прекращения полётов, в «окна», исходя из условий регламента работы объекта. Условия, планы и графики необходимо согласовать с соответствующими службами заказчика. Все используемые материалы должны быть новыми.
Срок окончания подачи заявок — 23 апреля. Дата подведения итогов — 27 апреля.
Ранее сообщалось также, что АО «Международный аэропорт «Пермь» ищет исполнителей работ по ремонту деформационных швов и покрытий на искусственной взлётно-посадочной полосе аэродрома Большое Савино. Начальная (максимальная) цена контрактов составляла 3,6 и 5,1 млн руб. соответственно. А также на установку 17 камер видеонаблюдения.
Согласно протоколу итогов закупки по ремонту деформационных швов, контракт был заключён с организацией, предложившей 2,8 млн руб. Вторая закупка находится в стадии работы комиссии. Закупка на установку системы видеонаблюдения была признана несостоявшейся, так как по её результатам отклонены все заявки на участие, за исключением одной.
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