Аэропорт в Перми ищет подрядчиков на ремонт взлётной полосы Работы должны быть выполнены к октябрю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Международный аэропорт «Пермь» ищет исполнителей на выполнение работ по текущему ремонту деформационных швов и покрытий на искусственной взлётно-посадочной полосе аэродрома «Большое Савино». Предприятие готово заключить контракты с подрядчиками на 3,6 млн руб. и 5,1 млн руб. соответственно. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В конкурсной документации сказано, что все работы по текущему ремонту должны проводиться в условиях действующего аэродрома без прекращения полетов, в «окна», исходя из условий регламента работы аэродрома. Условия, планы и графики выполнения ремонтных работ необходимо согласовать с соответствующими службами заказчика.

Подрядчики обязаны использовать только новые материалы и в срок выполнить весь объём ремонта, указанный в техзаданиях. Срок окончания работ — конец сентября 2024 года. Исполнители, которые должны определиться до середины апреля, имеют право выполнить работы досрочно.

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